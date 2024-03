Paulina Vega reveló que fue víctima de bullying en el colegio por esta razón

Por su parte, la barranquillera de 1,75 de estatura comentó que existen momentos en los que desearía no tener que usar tacones, pues prefiere no ser el centro de atención o cansarse por el uso constante de este tipo de zapatos.

Rápidamente su confesión hizo eco entre los internautas, quienes no dudaron en expresar situaciones similares.

“Me pasa, me cohíbo de ponerme tacones para que no me digan que estoy demasiado alta y que me veo mal”; “Si ella fue Miss Universo y no quiere llamar la atención, qué queda para nosotras”; “Tengo el mismo problema” o “Quién lo fuera a pensar”. “Lo importante es que no prestaste atención a las críticas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.