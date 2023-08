Nela González, participante de MasterChef, se declara demisexual

Asimismo, Nela indicó que para ella poder iniciar una relación con alguien lo importante no pasa por el físico sino por la conexión que tenga con esa persona.

“Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”.