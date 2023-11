Natalia Ramírez reveló que estuvo tres meses incapacitada

El país está a la espera del regreso a las pantallas de ‘Yo soy Betty, la fea’, producción colombiana escrita por Fernando Gaitán que se convirtió en un fenómeno en la televisión.

Lea también: “Estamos felices por volver al set para grabar la serie de Betty”

De hecho en redes sociales se ha estado muy pendiente de los personajes de una de las series más queridas en todo el país. Por eso, algunos internautas se preocuparon con una publicación de Natalia Ramírez quien le dio vida al papel del ‘Marcela Valencia’.

Esto porque la actriz de 56 años de edad compartió en sus historias de Instagram la razón por la que estaba ausente de las redes sociales.

Comentó que tuvo un accidente mientras iba manejando bicicleta, pues se cayó y tuvo que recurrir a terapias de rehabilitación física por varias semanas.

“Feliz de retomar nuevamente mi gimnasio. Saben que me caí en la bicicleta, me dieron una incapacidad de tres meses. Gracias a Dios tengo terapia médica y terapéutica (...) Así que mi rodilla, ya puedo hacerlo solita”, dijo en su cuenta de Instagram.

La actriz había estado bastante activa en sus redes mostrando a sus seguidores todos los momentos de la grabación de la nueva temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’ e incluso hace algunos días habló con EL HERALDO y contó lo que sintió cuando la llamaron para asumir este nuevo reto.

Le puede interesar: Betty, la fea: conozca el elenco de la nueva serie que estrena en 2024

“En mi caso siento una responsabilidad muy grande con el fanático, con la persona que ha seguido la serie. En la calle me he encontrado con personas que se han visto la novela más de 10 veces y eso intimida. Al principio hubo estrés, tensión, pero entendí que se viene una nueva temporada y que el tiempo también ha afectado a los personajes, pero no deja uno de sentir nervios, miedo, pero sobre todo mucha responsabilidad”.

Finalmente, Ramírez consideró que un fenómeno parecido al de Betty no se podría repetir.

“Estamos en un mundo dominado por la inmediatez, la gente quiere consumir todo durante un día o una maratón, creo que esto no va a permitirlo, así que ojalá llegue un momento donde volvamos a respirar y disfrutar de las historias semana a semana, como antes”.