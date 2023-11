“Estamos felices por volver al set para grabar la serie de Betty”

A su turno la bogotana Natalia Ramírez expresó que sintió algo de susto cuando recibió la llamada para este nuevo reto.

“En mi caso siento una responsabilidad muy grande con el fanático, con la persona que ha seguido la serie. En la calle me he encontrado con personas que se han visto la novela más de 10 veces y eso intimida. Al principio hubo estrés, tensión, pero entendí que se viene una nueva temporada y que el tiempo también ha afectado a los personajes, pero no deja uno de sentir nervios, miedo, pero sobre todo mucha responsabilidad”.

Finalmente, Ramírez consideró que un fenómeno parecido al de Betty no se podría repetir.

“Estamos en un mundo dominado por la inmediatez, la gente quiere consumir todo durante un día o una maratón, creo que esto no va a permitirlo, así que ojalá llegue un momento donde volvamos a respirar y disfrutar de las historias semana a semana, como antes”.