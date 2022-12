El día que Pelé le partió un dedo a Sylvester Stallone

Pelé fue crucial en la trama. Su papel sería el de un migrante de Martinica que tenía gran talento para el balompié. De hecho, un gol de chilena suyo termina dándole la mortal ventaja al equipo.

Para que todo se viera real, los jugadores compartieron con los actores en el set y les enseñaron un poco de fútbol. En ese proceso, Stallone era de los más escépticos a pesar de que su primer papel también fue en el medio del deporte.

"Antes de filmar pensaba: '¿Qué tan difícil puede ser jugar al fútbol y patear una pelota?'. Estaba confiado en poder hacerlo sin entrenamiento. En un momento me pongo a hablar sobre esto con Pelé y me dice: 'Anda al arco. Voy a patearte un penal y te voy a decir a dónde va la pelota. Y no vas a poder atajarlo'".

El intérprete continuó: "Entonces voy al arco, y él me dice a dónde va a ir la pelota. Pelé patea y yo trato de atajar, llegó a tocar la pelota, pero me quiebra un dedo y termina siendo gol. Y es más, hasta rompió la red y terminó estrellándose contra la ventana de una casa que había atrás".

Al final del filme, el personaje de Stallone se interpone ante la justicia y permite el escape de sus amigos. En contraparte, en la realidad los jugadores fueron torturados.

El legado de dicho título aún resuena en los pasillos de Los Ángeles y en el mundo entero, pues fue el día que 'O Rei' se puso la 10 en Hollywood.