Falleció María Salud Ramírez, la ‘mamá Coco’ de la vida real

Si bien muchos internautas insistían en que el estudio se basó en la imagen de Ramírez para crear a la abuela de Miguel, Lee Unkrich, director del largometraje, dejó en claro que no fue así.

“Esta no es una historia verdadera, el personaje de Mamá Coco no fue basada en ninguna persona real que conocimos en nuestros viajes. Ella surgió únicamente de nuestra imaginación”, destacó el cineasta.

This is not a true story. The character of Mamá Coco was not based upon any real person we met in our travels. She sprang solely from our imagination. https://t.co/sIYIYrrqEO