Falleció la actriz Alejandra Villafañe luego de luchar contra el cáncer

La talentosa y reconocida actriz Alejandra Villafañe murió en las últimas horas luego de haber luchado contra el cáncer, según dieron a conocer algunos de sus familiares a través de sus redes sociales.

Reconocida por su participación en la telenovela del canal RCN 'La nieta elegida' y 'Pa' quererte', la mujer de 34 años estuvo por varios meses luchando contra la enfermedad, que incluso había compartido en su momento con sus seguidores.

"Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado”, expresó en el post que publicó cuando quiso dar a conocer en redes que estaba batallando contra una enfermedad de la que no dio mayores detalles.

Con esperanza estaba enfrentando su día a día, rodeada de sus familiares y su pareja, el actor Raúl Ocampo, quien también había decidido compartir los procesos del cáncer. El pasado 11 de octubre publicó en su cuenta de Instagram cómo fue el momento en el que Alejandra Villafañe decide cortarse el cabello a raíz de la caída por la quimioterapia.

"Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron familia. Gracias a un amor que es de por vida. Gracias por vivir este momento tan íntimo con tanto respeto", manifestaron en ese momento en redes con un emotivo video del proceso de la actriz.

Una de sus familiares, Alicia Villafañe, publicó en redes sociales varios mensajes y fotos de la actriz. "Te amaré siempre mi niña valiente (...) cerraste tu vida con broche de oro mi amor, pro eso la respuesta a la pregunta que me hiciste: ¿qué dirías de mí si me muero hoy? Y mi respuesta fue que eres una berraca y no por soportar esta enfermedad, sino por todo lo que alcanzaste", expresó.