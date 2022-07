“Ms. Marvel es un viaje a culturas poco exploradas”: Farhan Akhtar

Ya tocando otro asunto (el de su personaje), Akhtar se rindió en deleite cuando se le preguntó sobre él y la experiencia de encarnarlo. “Me encantó interpretarlo. Ya sabes, es un tipo genial y tiene absolutamente todas las respuestas que Kamala necesita en ese momento para continuar en su viaje para encontrar más conocimiento y encontrar las verdades que espera descubrir, amé tanto poder darle vida a este papel”.

“Me encantó tener esta experiencia. Me encanta la forma en que fue escrito. Me encanta la forma en que lo crearon, la forma en que lo diseñaron, me encantó todo, en resumen”, concluyó.