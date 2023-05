Melix Pabón, una cantante llena de sueños

Sencillos como ‘Sensualidad’, ‘Te gusto’ y ‘Te digo adiós’, han hecho parte de los más recientes trabajos de la artista, los cuales han sido aceptados de manera positiva en su público y a su vez ha ido conquistando nuevos seguidores de su música.

Melisa pretende no ser solo la artista del momento sino la artista de la historia buscando un cupo entre las leyendas como Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Freddy Mercury y Cheer ya que su consigna es quiero puedo y no me da miedo y tiene claro que no solo es llegar sino sostenerse.