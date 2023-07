Melissa Martínez criticó por segunda vez al ‘Bolillo’ por sus declaraciones

Melissa agregó que podría decirse que el Estadio Metropolitano no le da un plus a Junior: “en una ciudad como Barranquilla, en donde el fortín ha sido el Metropolitano y la gente está acostumbrada históricamente a que el equipo lo haga bien, uno no puede decir eso. Acá hemos criticado las malas campañas de Junior, pero por fuera de casa. Pero, en el Metropolitano como fortín, se clasificó a finales y se ganó títulos”.

Asimismo, la periodista deportiva comentó que las declaraciones del ‘Bolillo’ podrían acomodarse cuando juegan de visitante en otro estadio del país, pero para el Metropolitano no: “si vas a utilizar cualquier plaza del país para ese ejemplo, te lo compro. Pero si vas a poner a Barranquilla, en donde los rivales comenzaban a pedir tiempo desde el primer tiempo, no da a lugar” y por último dijo que lo mostrado en el primer partido de la Liga BetPlay 2-2023 “fue la prórroga del ‘todos contra todos’ anterior”.