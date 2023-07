Melissa Martínez opinó sobre el trabajo del ‘Bolillo’ en el Junior

En el programa deportivo ESPN 360, Melissa Martínez indicó además que, debido a los resultados del conjunto 'Tiburón' dirigido por Hernán Darío Gómez, la permanencia del técnico antioqueño estaría en duda.

“De pronto hasta no va más, él mismo decide la no continuidad y viene Bucaramanga, que no está jugando mal. Así que, señores, ya tambalea. Hernán Darío Gómez podrá decir que la determinación la toma don Fud Char y demás. Yo esta historia ya me la conozco y creo que vamos al origen de todo, a los dueños del Junior lo que más les interesa es la afinidad con el pueblo barranquillero”, dijo la periodista soledeña.