Melissa Martínez contó cómo sería su próxima relación

La presentadora expresó que en las redes los internautas opinan sobre las relaciones que no conocen y se involucran haciendo suposiciones que terminan afectando a la pareja.

“Recuerden que hay algo que les he dicho muchas veces; la gente no ve las cosas como son, la gente ve las cosas como son (las personas). Entonces, suponen, imaginan, maquinan y si sabré yo de eso, que he tenido que leer tantas barbaridades. Al final, lo más importante son las personas involucradas y cómo asumen esas suposiciones, pensamientos, calumnias y demás”, dijo la soledeña.