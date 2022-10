Mauro Urquijo y Gabriela Isler confirman que se reconciliaron

De acuerdo con el manizaleño de 54 años la razón de su separación se debió a su condición sexual, pues aseguró que no es homosexual por haberse involucrado con una persona transgénero.

Ante esto, Isler expresó en el programa ‘Lo sé todo’ del canal 1: “Muchas veces yo hablé con él sobre el tema y decía que no era gay, sino 100 % heterosexual, pero estoy contigo porque eres una mujer guapa, bonita. Me duele horrible porque siento que fui utilizada. No estamos hablando de un género, estamos hablando de un sentimiento del apoyo, de pareja”.