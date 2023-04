Margarita Rosa recordó su matrimonio con Carlos Vives: “no fue romantico”

Luego de treinta años del divorcio, durante una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado, el cantante samario reveló que la actriz y presentadora caleña “nunca lo quiso”.

“Tuve mis desamores terribles, con Margarita. Margarita no me quiso al final, eso me hizo sufrir mucho... es una mujer maravillosa, la verdad. De malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer”, afirmó el cantante de ‘La tierra del olvido’.