Maluma divide opiniones al reaparecer con su particular muñeca

Estas fotografías dividieron las opiniones de los internautas al máximo, ya que, por una parte estuvieron los que se las tomaron con humor y más por las personalidades de ambos artistas por lo que expresaron su diversion, asimismo, hubo otros que se ilusionaron con una posible canción de ambos artistas.

No obstante, hubo varios internautas indignados, en especial algunas mujeres que, vieron este acto como una burla hacía ellas y también hacía su figura, por eso, les dejaron fuertes comentarios de rechazo.

“Las fotos se ven perturbadora; revisen bien los mensajes que envían; las mujeres no somos objetos inmóviles; esta fotos solo dan tristeza; no me cuadran estas fotos; me caía tan bien el Juan Duque; es un maniquí ya relájenlo; los más guapos juntos; lo que importa es si viene una canción de ambos. Comentaron algunos internautas”.