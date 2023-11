Lotería en EE. UU. se equivoca en las cifras y ganadores cobraron los premios

La Lotería de Iowa atribuyó este hecho a un "error humano" y no especificó cuántas personas con números incorrectos tuvieron la fortuna de cobrar un premio con los números que no eran.

"El personal de la Lotería continuará revisando los procedimientos de sorteo enfocándose en mejorarlos en el futuro", manifestaron mediante un comunicado.

Entre ganadores legítimos y equivocados fueron 3.998 boletos, con premios desde US$ 4 y hasta US$ 200, los que reclamaron sus premios lo que suma la para nada despreciable cantidad de US$ 24.382.