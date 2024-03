Lola Glaudini denunció que Johnny Depp la maltrató durante rodaje de ‘Blow’

“Primer día en el set. No lo conocía. Esta es mi primera película de estudio, sólo había hecho indies hasta entonces. Y la estrella a la que he idolatrado, con la que estoy tan emocionada de trabajar, me reventó en la cara. Lo único que me pasaba por la cabeza era: ‘No llores, no llores, no llores, no llores’”, expresó.

Asimismo, la actriz se refirió a las declaraciones de Amber Heard durante el juicio de difamación, lo cual la hizo recordar el mal momento que vivió junto a Depp.

“Eso es exactamente lo que él me dijo en ese momento. Realmente me llevó de vuelta”, indicó.

Recordemos que Depp se enfrentó a su exposa Amber Heard por un juicio de difamación celebrado en junio de 2022, en un tribunal del condado de Fairfax, Virginia (EE. UU). En esta batalla judicial, que se prolongó durante seis meses, concluyó con una sentencia de 10 millones de dólares de multa contra Heard por dañar la reputación de la estrella de "Pirates of the Caribbean", al referirse a sí misma como víctima de abuso doméstico en una columna publicada en el diario The Washington Post.