Liss Pereira y sus lecciones para ser un ‘adulto promedio’ llegan a Netflix

“Allá en particular crecimos como feministas desde hace muchos años, antes de que estuviera de moda. Siento que es muy marcado el carácter de la mujer santandereana y somos, como usted dice, muy berracas y así nos crían. Nunca sentí que nos criaron en desigualdad con los hombres, o sea, para nada, siempre he visto mujeres boleando en moto, caminando y mujeres trabajando en la frontera, en el comercio, rebuscadas, echadas para adelante. A una allá nunca la han separado de los hombres para las actividades, al contrario, siempre hemos estado como muy de tú a tú y eso me encanta, así me criaron”, puntualizó.

Finalmente, la artista expuso a EL HERALDO otros proyectos que desarrolla en esta etapa de su carrera, que no se limita solo al monólogo en cuestión.

“Estoy en un momento muy bacano de mi vida a nivel personal y profesional. En este momento grabamos otra película. Ahorita estamos lanzando este show. Estoy terminando de pulir lo que será mi show nuevo también en teatro, entonces vienen muchas cosas muy bacanas por las cuales estoy muy, muy agradecida”, cerró diciendo.

El nuevo show de Liss Pereira, ‘Adulto promedio’, estará disponible en Netflix a partir del próximo 15 de septiembre.