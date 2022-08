A League of Their Own, un juego por la igualdad

El deporte, aspecto distante muchas veces al resto del dolor de la comunidad, esta vez no estuvo aparte, sino que se convirtió en uno de los medios para que todas alzaran su voz, expresaran su opinión y demostraran su talento.

Es por esto que sobre el final de la década de los 40’ se funda la All-American Girls Professional, una liga profesional de béisbol que significaba un hito en la historia, un espacio organizado, remunerado y patrocinado por las grandes compañías que involucraba a las mujeres dentro de la práctica de una actividad deportiva de primer nivel, en este caso, la pelota caliente.

Con esto como base, Abbi Jacobson, reconocida comediante norteamericana se dio a la tarea de mostrar, a través del humor, la historia de algunas participantes de dicha historia, siendo las protagonistas un reflejo no solo de la lucha contra la violencia de género o discriminación, sino que batallaban en un momento álgido de la historia contra otras problemáticas tales como el racismo o una homofobia creciente.

Esta es la premisa de A League of Their Own, serie que estrenará este viernes en Prime Video.