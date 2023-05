Dayana Jaimes respondió a internautas que preguntaron de dónde saca dinero

Debido a ello, internautas le preguntaron de dónde obtiene el dinero para continuar con una vida llena de comodidades y celebraciones, a lo que respondió: “yo no saco el dinero de ningún lado, me encantaría tener un saco o una gallina con los huevos de oro, pero no tengo esa dicha. A mí me ha tocado trabajar, como lo hacemos muchas personas, para darme mis gustos, para tener a mi hija bien y para yo estar bien”.

Y agregó: “Fui bendecida y afortunada porque me gradué en el 2011 y en el 2012 ya estaba trabajando. Desde ese año hasta el día de hoy sigo haciéndolo, ejerciendo mi profesión y también con el tema digital. No me quejo, soy muy afortunada”.