“Vivo una guerra grande con la depresión”: actriz Lady Tabares

Tabares publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en cuya descripción manifestó que nunca ha sido capaz de expresar cómo se siente pero sus momentos de dificultad le ensañaron a mantenerse fuerte.

“Familia, con esta foto solo quiero expresar que no estoy bien, que estoy repaila. Nunca me atrevo a hablar de algo tan personal porque no sé ni cómo expresarme, no sé si es desde mi niñez o desde la cárcel, o quizá todo fue peor desde entonces, pero a diario vivo una guerra muy grande con la depresión (…) Es como una soledad extraña, de esas que te hacen sentir muy mal, es un dolor agónico que no sabe uno manejar aunque soy muy fuerte (lo sé) la vida me enseñó que puedo serlo, pero es muy muy complejo”, se lee en la publicación.