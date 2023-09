¿Shakira quería llevarse a vivir a Miami a los amigos de sus hijos?

En una conmovedora canción que la intérprete estrenó en el pasado mes de mayo, convirtió la lírica en su mayor expresión de amor como madre. Los nombres de Milan y Sasha se forman por la inicial de cada verso en las estrofas a lo largo de la canción.

“Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla/ Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios/ Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran/ Hay que reírse de la vida/ A pesar de que duelan las heridas”, dice Shakira en Acróstico.