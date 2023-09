Expareja de Marc Anthony asegura que el cantante la maltrató verbalmente

“Yo sí le dije que ya había cosas que no iba a aguantar dentro de la relación. Violencia física no hubo, pero él sí es un tipo bastante manipulador, pero violencia física no, nada de temas de drogas, pero sí es un tipo muy manipulador”, agregó.

Detalló que él le imponía varias prohibiciones que ella no estaba dispuesta a consentir, por lo que decidió ponerle fin al noviazgo.

“Bueno, eso sí (maltrato verbal), lamentablemente sí hubo. Yo digo que cuando los hombres a veces son inseguros, pueden maltratar a la mujer. Gracias a Dios tuve mucha fortaleza, a pesar de que era muy joven, de decir ‘no’, yo sé poner mis límites, yo tengo mis valores que venían del hogar y dije: ‘Si yo no puedo trabajar, no puedo hacer esto o tomar mis propias decisiones’, la relación, por el bien de los dos, no puede continuar. Se lo dije con mucha calma”, relató Rasquin.