La nueva película de ‘El señor de los anillos’ ya tiene fecha de estreno

Una avalancha de secuelas o precuelas muy esperadas, como las de The War of the Rohirrim, Dune, Ghostbusters Gladiator, Deadpool, Mi villano favorito 4, Intensamente Mad Max, John Wick o Joker, son algunos de los filmes que continuarán la tendencia ya vista en los últimos años en Hollywood.

Como ya es habitual, hay novedad en el universo de Tolkien, esta vez con The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim), precuela de animación dirigida por Kenji Kamiyama y ambientada 183 años antes de lo ocurrido en la trilogía.