Isabella elige a Juan David como premio: Sandra Muñoz llora por esta decisión

Sin embargo, Juan David con cara de asombro le preguntó al ‘Jefe’ que si obligatoriamente tenía que acompañar a Isabella a la habitación.

Ante toda esta situación Sandra Muñoz entró en llanto, y decidió enfrentar a Isabella Santiago por su polémica decisión.

Le manifestó que estaba molesta porque no respeta la relación sentimental que ella tiene con Juan David Zapata.

Lea más: Mulatos, isla en el Pacífico donde sus habitantes son ‘monos’ y ojos azules

“Cómo una mujer le hace algo así a otra mujer, cómo uno no se pone en el lugar de la otra mujer. Respétese ella y respete a otra dama. Eso es una bajeza, eso no lo hace una dama. No entiendo como una dama le hace eso a otra dama, en mi cabeza no me cabe”, señaló Sandra Muñoz.

“Es feo, demasiado feo que una mujer se preste para semejante bajeza, eso es una bajeza”, dijo.