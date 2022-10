Kevin Roldán habría vivido momentos de angustia en medio de un vuelo

Entre lágrimas y súplicas el cantante manifestó lo siguiente: “¡Dios mío, gracias! Mi gente, casi nos matamos, mi gente. Estoy temblando. Gracias, gracias, Dios mío”.

El artista apareció nuevamente en redes sociales y contó que no pudo realizar su viaje, pero no explicó lo que sucedió con el vuelo. “Saludos, no pudimos viajar hoy. Como vieron ahora, pasó algo grave, grave con el vuelo. Casi nos matamos, pero, gracias a Dios, estamos bien. Dios es muy grande y un saludo muy especial a todas las personas que se preocuparon”.