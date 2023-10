La actriz Kathy Sáenz contó la razón por la que no volvió a la televisión

La actriz Kathy Sáenz participó como ‘Las Santísimas’, ‘La Gloria de Lucho’ y ‘Juegos prohibidos’, producciones que contribuyeron significativamente en su carrera profesional.

En la actualidad, Sáenz se habría distanciado de las pantallas despertando la curiosidad de sus seguidores, es por eso que decidió revelar detalles acerca de sus proyectos profesionales.

“Sentía que la actuación es un trabajo que no tiene tanta calidad de vida. De hecho, es un trabajo en el que uno se desgasta demasiado en su salud, en su parte emocional, en su parte física y, pues, ya eran muchos años”, explicó la actriz.

La actriz de ‘Las Santísimas’ dio a conocer que le dio un rumbo diferente a su vida incluyendo una nueva faceta como emprendedora con el apoyo de su esposo Sebastián Martínez con quien lleva más de 10 años.

“Nace de la inspiración de poder ayudar a las personas con el poder sanador de la naturaleza, con esta herramienta de los aceites esenciales, que han sido mi ayuda durante la mayor parte de mi vida para diferentes temas, tanto físicos como emocionales”, confesó Sáenz.

Aunque el camino no ha sido fácil, Kathy Sáenz se mantiene fuerte para llevar a cabo el proyecto ‘By Kathy Saenz’ en el que el cual ofrece productos relacionados con los aceites esenciales, entre otros.

“En mi caso han sido muchos aspectos porque, pues no soy empresaria, no es lo que estudié. Al contrario, mi rama es totalmente opuesta, que es un poco como el lado artístico, que precisamente es lo que me conecta con el corazón y la esencia de mi empresa, esa conexión con la naturaleza, esa conexión espiritual”, contó en sus redes sociales.

