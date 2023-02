Karol G reveló detalles de ‘TQG’ y la colaboración con Shakira

La cantante paisa reveló que la canción tuvo una gran acogida por parte de la barranquillera. “Cuando la llamé, ella enloqueció con la canción, le encantó, me contó acerca de la canción que tenía con Bizarrap y fue muy loco para mí todo”, sostuvo.

El coro de la canción dice lo siguiente: "Bebé qué fue, no pues que muy tragadito. Qué haces buscando melao y sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te dejé bonito”.