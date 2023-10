Karol G recordó uno de los momentos más difíciles de su vida

Sobre este caso, recientemente, la artista paisa contó que le solicitó a su equipo que le dieran el espacio para hacerle frente a sus emociones.

“Hubo un momento de mi vida, yo digo como de un disruptivo que algo hizo así o algo hizo clic, qué estaba pasando por una situación personal que para mí fue muy difícil ocultar y no lo podía ocultar en los escenarios, no lo podía ocultar en mi vida normal y como que tenía conversaciones con mi equipo de ‘no me pongan shows, no me pongan entrevistas, no me pongan a hacer nada porque no lo puedo controlar’”, reveló Karol G en diálogo con el periodista Carlos Ochoa.

“Mi equipo me dijo ‘esto es la vida, hay que seguir y si lo hacemos vamos a parar en un momento muy importante de tu carrera, vamos a perder el trabajo de tantos años’ y seguimos”, concluyó.