Karol G explicó por qué tuvo que dejar a varios países por fuera de su gira

“Hay países a los que no pudimos incluir porque no podíamos llevar la infraestructura que necesitamos. El escenario de nosotros es un poquito complicado de montar. Había lugares en donde no podíamos tener la infraestructura como es del tour, y me parecía como injusto que algunas personas vivieran la experiencia a la mitad. Entonces, me entristece no poder ir a muchos países que amo y que sé que la gente tiene un cariño muy especial”, dijo en un audio Karol G.