Kanye West dice que un accidente automovilístico le dejó “signos de autismo”

"No me debes nada, no tienes que hablar de nuevo, pero si lo haces (si conversamos) la forma en que nos relacionamos tiene que cambiar, no soy bipolar, tengo signos de autismo por mi accidente en auto", aclara en el texto.

"No puedes ver como Kim aleja a los niños (sus hijos) de mí, y no decir nada al respecto de forma público y luego llamarte mi amigo para que de esa manera lleve a mi audiencia a tu plataforma que está en aprietos", continua, haciendo alusión a Twitter, recientemente renombrada como X.

Esta es la parte de la conversación que ha sido difundida, por lo que no queda claro si el magnate contestó o no a Kanye, sin embargo, el contenido de la mensajería ha llamado la atención, debido a que no sólo demuestra que la relación entre él y su exesposa es tensa, sino que sorprende debido a que, desde que el cantante ha sido visto paseando en Europa con su nueva pareja Bianca Censori, en más de una ocasión ha sido fotografiado en compañía de sus hijos.