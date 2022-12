Actriz de ‘Hasta que la plata nos separe’ contó que por poco pierde la vista

A través de su cuenta de Tik Tok, la venezolana, de 36 años, respondió a la gran duda de muchos internautas: “¿Por qué siempre tiene los ojos rojos?”.

La artista relató en su publicación que normalmente usaba lentes de contacto, pero en una ocasión se quedó dormida con sus lentes y cuando recordó en medio de la noche se los retiró bruscamente.

“Al día siguiente amanecí con los ojos pegados. Voy al lavamanos, me lavo con agua fría, no se despegan, entonces cojo el celular y cuando enciendo la luz del celular sentí como si me hubieran quemado”, aseguró.