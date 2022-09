‘Conecta2’ la nueva producción musical de Juanma Drums

Juanma hizo parte del grupo de Los K Morales, Yesid Jackson y tocó también con Javier Matta, y posteriormente, ingresó a la agrupación de Peter Manjarrés. Inició su camino en la música a la edad de 11 años cuando ingresó a la escuela de Néstor García en Valledupar, donde aprendió a tocar las congas, batería y los timbales.

Por su largo trabajo este artista colombiano ha contado con más de 19 nominaciones, las cuales lo han llevado a incursionar en el mundo de la industria musical, siendo aquel que ha producido e interpretado canciones que han marcado el género vallenato a lo largo de la historia.

“Yo siempre he sido un poco inquieto en la música, me ha gustado hacer las cosas diferentes. En el vallenato no es común que un percusionista sea el líder de la agrupación por lo general es el cantante y el acordeonero y al ver que en la sala era diferente me animé hacer mi proyecto Vallenato Session que es un hijo para mí”, concluyó.