Juanes aseguró en entrevista que no conocía a Luis Miguel cuando era niño

Asimismo, Juanes, ganador de 26 premios Latin Grammy, añadió: “llegaba a mi Colegio de bachillerato y de verdad, las chicas de mi salón llevaban los discos de Luis Miguel, también los de Menudo. Yo me quedaba diciendo ‘¿Qué es esto?’ No los conocía, yo vivía en otro mundo totalmente diferente y eso fue como el primer shock que tuve como con un mundo exterior al que yo conocía”.

Las declaraciones del colombiano generaron indignación entre los internautas y seguidores del ‘Sol de América’.

“Juanes diciendo que no conocía a Luis Miguel cuando él ya era famoso mucho antes que iniciara su carrera”, afirmó un internauta. Asimismo, otro seguidor expresó: “Un Grammy no te hace más que otro artista, no importa la explicación, estuvo demás su comentario”.