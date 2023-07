Juan Pablo Llano reveló que tiene una enfermedad degenerativa

“A pesar de lo deportista que soy y que no paro de hacer deporte y que toda la vida, digamos que he sido como un referente de el fitness, hace muchos años… Yo tengo una enfermedad degenerativa de disco. Se llevó uno de los discos de mi columna. Entonces he aprendido a tener que vivir con eso. Se desgastó por completo. Es un proceso bien doloroso. No es fácil de llevar, pero ya ¡sigo adelante! No me puedo dejar vencer”, indicó el paisa de 45 años.

Asimismo, indicó que ha sido un proceso muy doloroso por lo cual ha debido limitar sus rutinas de entrenamiento; sin embargo, no puede dejar de hacer sus ejercicios.