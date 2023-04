Juan Diego Alvira habló de cómo es trabajar con Vicky Dávila en Semana

“Una vez estaba grabando un video para ‘Semana’ en la frontera con Venezuela y venía una señora cruzando la trocha. Me la encontré, me reconoció y me dijo: ‘¿Juan Diego? Lo extraño, ¿cuándo vuelve a la televisión?’. Eso me quedó dando vueltas y me produjo un remolino de sensaciones y emociones”, aseguró el comunicador.

Pero el detonante fue una conversación con su hija: “Estábamos viendo televisión con mi esposa y mi hija, y me preguntó mi hija que cuándo iba a volver a la televisión. Ese fue como el puntillazo final… me empezó a martillar en la cabeza de manera desesperante la necesidad de volver a hacer televisión”.