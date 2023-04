Juan Diego Alvira reveló el motivo por el que salió de Revista Semana

Según relató el presentador, todo se debió a una serie de situaciones que consideró como detonantes, una de ellas, fue el encuentro con una señora en la frontera con Venezuela, quien al reconocerlo le preguntó cuándo volvería a la televisión.

“Una vez estaba grabando un video para Semana en la frontera con Venezuela y venía una señora cruzando la trocha. Me la encontré, me reconoció y me dijo: ‘¿Juan Diego? Lo extraño ¿cuándo vuelve a la televisión?’. Eso me quedó dando vueltas y me produjo un remolino de sensaciones y emociones”, aseguró el comunicador.

Asimismo, mientras veían televisión, su hija María del Mar le preguntó: "Papá, ¿cuándo vas a volver a la televisión?", hecho que le hizo replantear la idea de si en verdad quería continuar su carrera periodística en un medio escrito o si, por el contrario, su verdadera pasión era estar frente a las cámaras.