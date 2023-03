Jessica Cediel recordó incómodo momento con un productor de Hollywood

"Una vez me hicieron un ofrecimiento, pero el ofrecimiento que una mujer como yo no aceptaría. Me dijeron, un productor grande: 'usted está perfecta, venga yo la pongo acá, pero usted ya sabe qué tiene que hacer' y obviamente lo mandé a volar, le dije que no, nada que ver, yo no soy esa clase de mujer. El camino difícil es el que me gusta a mí”, relató.

Agregó que actualmente el mercado español también le parece atractivo, pero que no se ha enfocado en buscar oportunidades en ese territorio.

“No he hecho como la tarea de ir a tocar puertas, pero creo que este podría ser un buen año para hacerlo”, puntualizó Cediel.