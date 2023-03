Jennifer Aniston y Adam Sandler dieron ‘regalazo’ a presentador colombiano

Durante la entrevista, Aniston y Sandler hablaron sobre su experiencia al trabajar juntos nuevamente después de haber compartido pantalla en la película "Just Go With It" en 2011. Los actores se mostraron entusiasmados y agradecidos por haber tenido la oportunidad de trabajar juntos nuevamente, y destacaron la química que tienen como pareja en la pantalla.

Este momento ha demostrado que Jennifer Aniston y Adam Sandler son más que compañeros de trabajo, son amigos que comparten momentos especiales con aquellos que aprecian.