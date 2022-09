Más artistas se unen al concierto de homenaje de Taylor Hawkins en LA

Queen, Red Hot Chili Peppers, Miley Cyrus, Kesha, Krist Novoselic de Nirvana, el ex bajista de Led Zeppelin John Paul Jones, Pink y Nandi Bushell encabeza la cartelera.

"Como una de las figuras más respetadas y queridas de la música moderna, el talento monolítico de Taylor y su magnética personalidad le hicieron ganarse el cariño de millones de fans, compañeros, amigos y leyendas musicales de todo el mundo. Millones de personas lloraron su prematuro fallecimiento el 25 de marzo, con homenajes apasionados y sinceros por parte de los fans y de los músicos a los que Taylor idolatraba.

Los Conciertos Homenaje a Taylor Hawkins unirán a varios de esos artistas, a la familia Hawkins y, por supuesto, a sus hermanos de Foo Fighters para celebrar la memoria de Taylor y su legado como icono del rock mundial: sus compañeros de banda y sus inspiraciones tocando las canciones que le enamoraron y a las que dio vida", expresa el grupo de rock en su sitio web.

More names announced for the Taylor Hawkins Tribute Concert in Los Angeles, Sept. 27th.



5pm PT Doors Open

7pm PT Show Begins #TaylorHawkinsTribute pic.twitter.com/P1QH1IUtS6