Luto salsero: hallan muerto al intérprete de ‘Ven devórame otra vez’

El artista, cuyo nombre era Ubaldo Rodríguez, tenía 65 años y sus desafíos con las drogas y el alcohol lo llevaron a tener múltiples problemas y su carrera afectada.

El salsero comenzó su carrera de adolescente y a los 16 años comenzó a cantar con la orquesta de Eddie Palmieri. Cantó con Machito y Tommy Olivencia.

En su repertorio tuvo otros éxitos como: Máximo chamorro, Tristeza encantada y Tú no sabes querer.

Ee distinguió como una de las voces más célebres en la historia de la salsa en su natal Puerto Rico y fue conocido como ‘El Canario de Carolina’.

Aunque ya desde los 9 años cantaba en fiestas patronales en Puerto Rico, y en radio y televisión, fue a los 12 años que formalmente comenzó su carrera artística al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

De acuerdo con datos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, debutó en un disco a los 16 años, con la orquesta de Eddie Palmieri. El álbum, titulado The Sun of the Latin Music, se convirtió en el primer álbum de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón. El veterano salsero compartió que fue Palmieri quien lo bautizó con su nombre artístico “Lalo”.