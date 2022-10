¿Cuántos tiene y qué significan los tatuajes de Greeicy Rendón?

De los más grandes atractivos de Greeicy que constantemente se lo comentan en sus redes sociales son los tatuajes. La también actriz acumula más de 20 diseños plasmados en su cuerpo y cada uno tiene su significado.

El primer tatuaje de Rendón se lo hizo a los 17 años, y fue frase que le dio como consejo su madre, Lucy Ceballos. “Keep your feet on the ground”, que significa “mantén los pies sobre la tierra”, se lee en el diseño.

“Me encanta tenerlo… digamos que me siento una persona que tiene los pies sobre la tierra, pero en cualquier momento no sabe uno lo que pueda pasar, pero como que tenerlo ahí, todos los días verlo… me recuerda que tengo que mantener los pies sobre la tierra…” contó sobre el tatuaje hace algunos años.

Un segundo tatuaje de la famosa es quizá el más famoso y por el cuál es identificada con cierta facilidad: el que tiene en el abdomen, el más grande que tiene en su cuerpo.