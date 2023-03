“Nadie sabe realmente lo que siento” Georgina se desahoga en su reality

Rodríguez tiene dos hijas junto al jugador Alana Martina y Bella Esmeralda la gemela que logró sobrevivir. “Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló. Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella me pregunto: '¿Así estaría él?'. La verdad es que siento que todavía no estoy preparada para pensarlo, como que todavía no le he aceptado. Les digo siempre a mis hijos: 'Vuestro hermanito está en el cielo, él no quiere andar, quiere volar. Cada vez que miréis al cielo, pensad en él”.

La influencer dijo que su pareja fue un apoyo para ese duro momento: “Cris me dijo: ‘Gio, sigue con tu vida. Te va a hacer bien’”.

Georgina finalizó expresando el amor que siente por el jugador y lo bueno que ha sido con ella, “Cristiano es el amor de mi vida, es superdetallista, muy bueno conmigo”.