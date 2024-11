La actriz colombiana Martha Silva conocida por su participación en la popular serie Francisco el Matemático confesó el motivo por el cual se alejó de la televisión.

‘Wicked’, el musical que le da nueva vida al mundo de Oz

Cartagena: capital de la moda sostenible en la primera edición de Cartagena Fashion Week

Shakira anuncia cuáles son los requisitos para ganar su lujoso Lamborghini

Silva también participó en otras producciones como ‘Otra en mí’, ‘Amores de mercado’, ‘Sobregiro de amor’, ‘Tu voz estéreo’, ‘La dama de troya’, ‘La huella de tus besos’, ‘La diosa coronada’ y ‘Niñas mal’.

Pero después se fue alejando poco a poco de la televisión y una de las razones es porque la actriz perdió a su primer esposo, un hecho que le dio muy dura para su vida personal.

“No es fácil perder lo que sea que quieras que pierdas y especialmente seres queridos, pero la vida continúa. Tú no te puedes quedar ahí porque tú no eres una cosa, tú eres un ser humano que siente, que piensa, que puede volver a empezar a encontrar planes, todos los días puedes empezar de nuevo”, manifestó Martha en una entrevista con la revista Vea.

Además, la artista destacó que no solo ha perdió a su esposo sino también a un hijo, a su padre, a su madre, y a sus hermanos.

‘Dragon Ball’: 40 años del manga que desató un poderoso Kamehameha

“Se me han ido de una manera sorpresiva. Duele mucho porque son personas que han marcado tu vida de alguna forma, pero no te puedes quedar en el dolor, tú tienes que continuar”, narró.

Ella hizo su vida de nuevo y se casó otra vez. Señala que tuvo que irse de Bogotá para radicarse en una finca con su nuevo compañero de vida.

“De estar con todo esto, conozco a quien hoy día es mi esposo. Lo conocí en el eje cafetero, en Armenia, Quindío. Su propuesta fue: ‘¿qué te parece si nos casamos y te vas a vivir conmigo al Quindío?’. No era lo que yo tenía planeado para mi vida, pero creo que fue un paso muy arriesgado, porque tú tienes que soltar tus hijos, tu vida, tu familia, tus amigos y tu trabajo, todas las cosas que tú has edificado las tienes que soltar, pero a veces la vida te presenta ese tipo de retos a ver qué eres capaz de hacer, si eres tan resiliente para volver a empezar de nuevo procesos y volver a hacer cosas”, explicó.

Martha confesó que aprendió a sembrar y cultivar los alimentos que consumía. Dejó su vida de actriz para estar de lleno con su nueva familia.

Carolina Cruz negó haber querido retener a su expareja, Lincoln Palomeque: “Qué locura”

“Tengo un matrimonio muy bonito, una persona que me ama, yo creo que eso es fundamental. Me siento muy feliz porque me amo, me valoro, me comprendo, ya no me doy tanto látigo. Me siento muy feliz porque tengo dos hijos maravillosos con los que estamos apostándole al proyecto del hostal y todos los días trabajamos para mejorar. Tengo dos nietas y para mí son mis muñecas de mi vida”, finalizó.