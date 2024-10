Catherine Mira es una reconocida actriz que es recordada por su participación en ‘Los Reyes’ y el ‘Patrón del mal’, por lo que se ganó el cariño de todos los televidentes.

La actriz de raíces colombianas, Sasha Calle, confesó que le dolió mucho dejar el papel de Supergirl en DC

Siga esta receta para preparar un sancocho de gallina con variedad de sabores

Aida Cortés anunció que se retira de OnlyFans y se dedicará a otro proyecto

En una reciente entrevista para el programa de farándula La Red, de Caracol Televisión, reveló que una presencia oscura la perseguía después del nacimiento de su hijo.

El niño recién nacido no dormía muy bien en la madrugada y lloraba, hasta que la actriz se dio cuenta que el bebé amanecía con marcas en su cuerpo.

“Cuando tuve a mi bebé, al comienzo todo estaba súper bien, pero a los meses se levantaba a las dos de la mañana. A esa hora le daba pecho, pero cuando se levantaba en la mañana lo encontraba lleno de chupones. Le hicieron exámenes porque le salían y, al momento, se le desvanecían”, contó Catherine.

Además, de lo que estaba pasando su pequeño hijo, ella empezó a sentirse enferma y tener recurrentes problemas de salud.

“Eso fue en el año 2001, y en esa época yo empecé a estar cada vez más enferma. Tenía muchos dolores de cabeza y me encontraron un tumor en la cabeza, y estaba muy grande”, expresó.

Una vez que ella estaba así, un sacerdote le dijo que eso ya se trataba de “males impuestos”. “El sacerdote le decía a mi mamá que eran enfermedades que se veían físicas, pero eran males impuestos. Eso es porque alguien lo manda a hacer por medio de la brujería”.

Jennifer Aniston anuncia su voto por Kamala Harris “por la cordura y la decencia humana”

Pero lo que vivía Catherine apenas era el principio de un infierno, pues empezó a sentir dolores en el abdomen, como si se estuviera quemando.

“Yo sentía como que me estaban arrancando algo del estómago… Una vez logré gritar, porque no me dejaba hablar, pude llamar a mi mamá y ella empezó a orar con una familiar de nosotros, en ese momento mi mamé me pone algo que me empieza a quemar, yo pensé que era alcohol y me dijo que era agua bendita”, expuso la actriz.

La artista relató que pudo confirmar que se trataba de un trabajo de brujería, por lo que su madre le dijo que se fuera del país. Efectivamente se fue y se radicó con su hijo en España.

Sin embargo, tuvo que seguir en controles médicos. “En los primeros meses en Barcelona me tocaba ir constantemente al médico y haciéndome exámenes, y resulta que yo me empecé a sentir mejor, me hicieron un tac de contraste para ver cómo estaba el tumor y notaron que ya no tenía nada, estaba súper sana”.

Murió la esposa del cantante de vallenato Fawell Solano

Dijo que supo quién le hizo el trabajo cuando regresó a Colombia. “Fue una mujer mucho mayor que yo, que en algún momento me había hasta amenazado”.

“Empecé a orar porque sentía mucha rabia por lo que había vivido con mi hijo, y también lo hice para poder perdonarla y para que Dios la perdonara, porque lo más importante es estar pegado de Dios”, añadió.