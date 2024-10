La creadora de contenido para adultos Aida Cortés reveló el pasado miércoles que dejará de hacer OnlyFans para dedicarse a otros proyectos personales.

Esta plataforma le ha dejado miles de dólares de ingresos a Cortés, pues se ha consolidado como una modelo reconocida en Colombia en la página azul.

La misma Aida ha confesado que ha podido llegar a ganar mensualmente alrededor de 19,6 millones de pesos. Estos ingresos le han ayudado para abrir su propio negocio de productos eróticos.

“Definitivamente me retiro de Onlyfans. Hace siete meses no hago contenido. Cada uno tiene derecho a vivir sus procesos. Muchos me dicen: ‘¿Y todo el dinero que ganabas ahí?’. Pues bueno, no me importa y no sé qué tan bueno sea lo que voy a decir, pero ya no quiero hacer más contenido para adultos. Todos tenemos derecho a tomar decisiones”, dijo.

Aida con 28 años ya ha trabajado como modelo de webcam y ha sacado un libro; y ahora quiere hacer su sueño realidad de ser cantante en una banda. Por eso, en diciembre ofrecerá un concierto.

En el video que subió a sus redes sociales detalla que quiere dar lo mejor de sí para la presentación, por eso, se preparará físicamente. Además, reiteró que nunca había hecho ejercicio ni tenía ninguna cirugía por lo que quería marcar su abdomen con solo ejercicio.