Se armó el ‘tira que jala’ entre exintegrantes de Kvrass

Además, Romero alega que después de su salida del grupo, no ha recibido ninguna utilidad y acusa al representante legal (Kennel Yanci) de desviar fondos para evitar que ingresen directamente a las cuentas del grupo y así evitar ciertas obligaciones financieras. En sus declaraciones, Romero deja claro que, a pesar de la situación, no tiene necesidad económica: “Dios y el público me han dado un respaldo que agradezco, hemos pegado temas como ‘Vamos pa’ la calle’ y no hemos necesitado de más nadie”.

El cantante había prometido anteriormente a su familia y a Dios que no hablaría más sobre el tema, pero considera que es necesario que todos estén al tanto de la demanda presentada ante la superintendencia. A pesar de que afirma haber ganado la demanda, su objetivo es exponer públicamente la situación y responsabilizar al representante legal por cualquier irregularidad financiera.

“Quien tiene que demandarte a ti soy yo, y responde por mi plata”, concluyó Romero.