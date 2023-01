“Hay ciclos que empiezan y otros que acaban”: Eva Rey tras salir de RCN

“Hay ciclos que empiezan y otros que acaban, como todo. A todos los contratan y les dicen que no más. Me dio un poquito duro, me costó aceptarlo al principio porque todo fue muy repentino y la forma no fue la más bonita”, dijo Rey en el programa.

La presentadora contó que no fue fácil la situación y por varios meses vivió su propio duelo.

“Eso es como todas las relaciones, el último año no fue el más bonito. Me dio un poquito duro dejarlo, romper las relaciones siempre es difícil, pero ya hice mi tusa dos meses y estoy completamente recuperada”, manifestó.