Este es el menú con el que Laura Londoño ganó Masterchef España

Londoño, que antes de ingresar al programa no tenía experiencia culinaria, compartió sus reflexiones sobre la intensa experiencia en MasterChef. “Han sido meses de no parar de estudiar y de pensar solo en cocina”, reveló, señalando que esta inmersión la llevó a descubrir su pasión por la gastronomía. “Ahora es una herramienta que ya uso en mi día a día y la disfruto, la comparto también con mis hijas, y me encanta”, añadió.

La final, que culminó en la madrugada del viernes, vio a Londoño conquistando al jurado con un menú que reflejaba su conexión con Colombia. El entrante, titulado ‘Eterna primavera’, rindió homenaje a Medellín, su ciudad natal, con una sopa elaborada con polen de pino, miel de flores, orejón, cardamomo, esencia de violeta, vinagre de pino, ensalada de hinojo, mango y papaya verde, caléndula en tempura y encurtido de flores.