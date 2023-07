Aumentó el uso de sillas de ruedas eléctricas en China: ¿A qué se debe?

Razón por la cual las autoridades decidieron comenzar a implementar nuevas normativas a los monopatines, entre ellas un límite de velocidad y la obligación de desmontar en los pasos de cebra y cruzarlos caminando.

A los jóvenes esto no les ha agradado demasiado, pues se han visto obligados a tener que frenar y bajarse a cruzar la calle en los cruces peatonales aunque no halla personas cerca. Por esto, y en vista de que no tienen el dinero suficiente para adquirir un carro, la mayoría ha decidido cambiar los monopatines por sillas de ruedas eléctricas, las cuales no tienen limitaciones para circular por la ciudad.